الامارات | الوحدة يستقبل تين كات بثلاثية في شِباك الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستقبل تين كات بثلاثية في شِباك الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت «السعادة» إلى فريق الوحدة، أمس، واستعاد ذاكرة الانتصارات بعد التغلب على الظفرة بثلاثة أهداف دون رد، في الظفرة، ضمن الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي، ليستقبل «العنابي» مدربه الجديد، الهولندي هينك تين كات، أحسن استقبال، حيث سيقود الفريق في لقاء الجزيرة المقبل. ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الظفرة عند 20 نقطة في المركز الـ11.

وسيطر الوحدة على مجريات الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على المرمى، إذ سدد الكونغولي مبوكو كرة رائعة ارتدت من العارضة (18)، بينما أهدر إسماعيل فرصة محققة عندما تلقى تمريرة من السلوفيني، تيم ماتافز، لكن «سمعة» سدّد الكرة بجوار القائم (25)، أما أبرز فرصة للظفرة فكانت من هجمة قادها السنغالي ديوب، ولعب كرة عرضية قابلها برأسه الإسباني بيدرو كوندي، لكن حارس مرمى الوحدة، محمد الشامسي، تألق في إبعاد الكرة إلى ركنية (26).

وفي الدقيقة 31 أحرز السوري، عمر خريبين، الهدف الأول لـ«العنابي»، بعدما تلقى كرة عرضية من البرتغالي فيليبي، وحوّلها خريبين برأسه في المرمى، بينما أضاف عبدالله حمد الثاني في الدقيقة 42، عندما تابع عرضية خليل إبراهيم بتسديدة متقنة في المرمى، أما الشوط الثاني فشهد مواصلة الوحدة أفضليته، وأحرز تيم ماتافز الهدف الثالث من صناعة إسماعيل مطر (78).

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