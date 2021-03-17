شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس «وولفرهامبتون» أمام ليفربول تفزع الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنفست جماهير الكرة الإنجليزية ومتابعو البيريميرليج الصعداء بعدما قال الطاقم الطبى للفريق، إن روى باتريسيو، حارس وولفر هامبتون، أفلت من إصابة فى الرأس بدت خطيرة فى بادئ الأمر خلال الخسارة (0-1) أمام ليفربول فى الدورى الإنجليزى، مساء الإثنين.

اصطدم باتريسيو بزميله كونور كودى فى الدقائق الأخيرة من المباراة، وغادر الملعب محمولا على محفة بعد تلقيه علاجًا طويلًا عقب سقوطه أرضًا بلا حراك لعدة دقائق.

وقال إسبريتو سانتو، المدير الفنى لوولفر هامبتون، لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي»: «باتريسيو على ما يرام. اصطدمت ركبة كودى برأسه. تحدثت إليه بالفعل. نشعر بالقلق من هذه المواقف عندما تكون فى الرأس. سيتعافى».

وقال رومان سايس مدافع وولفرهامبتون، إن الواقعة جددت المخاوف من تعرض باتريسيو لمصير مشابه للمهاجم راؤول خيمنيز، الذى أصيب بكسر فى الجمجمة بعد اصطدامه برأس مدافع أرسنال ديفيد لويز فى نوفمبر الماضى.

وأضاف سايس: «كان الأمر صعبا بسبب ما حدث لراؤول، لكن لحسن الحظ روى كان واعيًا فى الملعب وفى غرفة الملابس». وزاد: «نشعر بالثقة لأن حالته لا تبدو أسوأ من راؤول، لكن بالطبع ليس من الجيد التعرض لهذا النوع من الإصابات مرة أخرى. رأيته بعد المباراة برفقة الطبيب وهو واعٍ، وهذا أهم شىء بالنسبة لنا».

فيما بدا يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، متفائلًا حيال الإصابة التى تعرض لها حارس مرمى وولفرهامبتون روى باتريسيو، حيث اصطدمت ركبة قائد وولفرهامبتون كونور كودى برأس الحارس باتريسيو فى الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتوقف اللعب أكثر من ربع ساعة، قبل أن يخرج الحارس على نقالة.

وقال كلوب فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «كان وضعا سيئا، تحدثت مع طاقم وولفرهامبتون، إنهم متفائلون، كانت صدمة».

كان ليفربول قد حقق فوزا ثمينا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شىء، فى ختام الجولة الثامنة والعشرين من الدورى الإنجليزى الممتاز، سجل ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 47 بهذا الفوز.. ارتفع رصيد ليفربول إلى 46 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس بفارق نقطتين وراء الخامس وست هام، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 35 نقطة فى المركز الثالث عشر.