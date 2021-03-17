إبراهيموفيتش يعود للمنتخب بعد 5 سنوات اعتزال

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وتأتي عودة إبراهيموفيتش لقائمة الفريق بعد سنوات من اعتزاله اللعب الدولي في 2016.
وبعد شهور من الجدل بشأن إمكانية عودته لصفوف منتخب بلاده ، تلقى إبراهيموفيتش (39 عاما) استدعاء من المدير الفني للمنتخب السويدي يان أندرسون ليكون ضمن قائمة الفريق لمبارياته أمام جورجيا وكوسوفو بتصفيات المونديال وأمام استونيا وديا.
وأعلن أندرسون أمس عن القائمة التي تضم 26 لاعبا من بينهم إبراهيموفيتش الذي ينشط حاليا في صفوف ميلان الإيطالي.
وكان أندرسون التقى إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بعد أيام من تصريحات اللاعب في مقابلة صحفية بأنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده.
ويتصدر إبراهيموفيتش قائمة أبرز هدافي المنتخب السويدي على مدار التاريخ حيث سجل 62 هدفا في 116 مباراة دولية خاضها مع الفريق قبل اعتزاله اللعب الدولي في 2016 بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.
وواصل إبراهيموفيتش سطوعه خلال السنوات التالية لاعتزاله اللعب الدولي كما يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن برصيد 14 هدفا.
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