أتلتيكو يحلم بتكرار سيناريو الإطاحة بليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح أتلتيكو مدريد بعد عام من إطاحته بليفربول الإنجليزي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إلى تكرار هذا في مواجهة تشيلسي الإنجليزي أملا في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

ويحل أتلتيكو ضيفا على تشيلسي اليوم في إياب دور الـ16 للنسحة الحالية، ويسعى لقلب النتيجة لصالحه بعدما خسر 0 - 1 على ملعبه ذهابا.

وفاز أتلتيكو على ليفربول 1 - 0 ذهابا في مدريد، ثم كرر عليه الفوز 3 - 2 إيابا في استاد آنفيلد بليفربول، ليحجز مقعده في دور الثمانية بالبطولة الموسم الماضي.

وجرت مباراة الذهاب بين تشيلسي وأتلتيكو في العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب الحظر الذي تفرضه إسبانيا على استقبال مسافرين من المملكة المتحدة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

ويحتاج أتلتيكو إلى التعامل مع مباراة اليوم بشكل إيجابي أكثر مما كان في مباراة الذهاب، والتي تعرض بعدها مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، لكثير من الانتقادات بسبب تعامله الحذر مع المباراة.

وشهدت مباراة الذهاب وجود 6 لاعبين أحيانا في دفاع أتلتيكو في مواجهة هجوم تشيلسي، كما بدا لويس سواريز وجواو فيليكس مهاجما أتلتيكو معزولين عن باقي عناصر الفريق.

وخاض البرتغالي الشاب جواو فيليكس (21 عاما) مباراة الذهاب ضمن التشكيلة الأساسية، ويرجح أن يكون إلى جوار سواريز أيضا في التشكيلة الأساسية اليوم كوسيلة مناسبة لاجتياز عقبة تشيلسي والتأهل لدور الثمانية.

وشعر أتلتيكو بصدمة كبيرة لافتقاد جهود اللاعب لفترة طويلة بسبب العقوبة، وخاصة أنها فرضت عليه بسبب أمر يرتبط بمسيرته السابقة مع توتنهام الإنجليزي الذي تركه في 2019 إلى أتلتيكو.

وفي المبارة الأخرى يسعى بايرن ميونخ الألماني لحسم تأهله رسميا عندما يلتقي لاتسيو الإيطالي في مباراة تبدو مريحة، وخاصة أنه فاز 4 - 1 ذهابا في العاصمة الإيطالية روما.

وتبدو فرصة لاتسيو شبه مستحيلة في قلب النتيجة لصالحه أمام بايرن المتألق، الذي يتصدر جدول الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا.

ولكن بايرن يرفض اعتبار المواجهة محسومة، حيث يتعامل معها بكل جدية.