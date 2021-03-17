أياكس يبقي على بليند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، إلى اتفاق مع لاعبه دالي بليند، لتجديد عقده.

وذكر أياكس عبر موقعه الرسمي، أن بليند سيمدد عقده مع أياكس ليبقى مع الفريق حتى نهاية يونيو 2023، فيما ينتهي عقده القديم في نهاية الشهر نفسه عام 2022.

وقد لعب بليند لأياكس منذ أن كان في الثامنة من عمره، كما كانت بدايته مع الفريق الأول في السابع من ديسمبر 2008 أمام فولندام.

وسبق لبليند أن لعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي بين عامي 2014 و2018، حيث حصل معه على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية عام 2016، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عام 2017 والدوري الأوروبي عام 2017.