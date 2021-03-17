بايرن يريح نوير أمام لاتسيو

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وظهر نوير ( 34 عاما) في لقطات بث مباشر من تدريبات بايرن ميونخ أمس، لكنه لم يكن متواجدا في المران الرئيس للفريق.
وربما تعني إراحة نوير، الظهور الثالث للحارس البديل أليكساندر نوبل، الذي شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي، حيث شارك في مباراة ببطولة الكأس ومباراة أخرى في دور المجموعات بدوري الأبطال.
وقد تشهد مواجهة لاتسيو أيضا غياب واحد من العناصر الأساسية بالفريق وهو الفرنسي كينجسلي كومان، والذي شوهد وهو يؤدي بعض تمارين العدو مع البرازيلي دوجلاس كوستا الغائب منذ فترة طويلة.
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