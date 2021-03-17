إيقاف ريبيتش لإهانته الحكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن إيقاف مهاجم فريق ميلان الكرواتي أنتي ريبيتش، لمباراتين، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي خسرها فريقه أمام نابولي ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

وذكرت الرابطة أن الدولي الكرواتي وجه إهانة غير مقبولة للحكم، وذلك خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي خسرها فريقه 0 - 1 أمام نابولي الأحد الماضي، والتي تسببت في إبعاد ميلان عن الصدارة بفارق 9 نقاط خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان.

وقررت الرابطة تغريم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان مبلغ 10 آلاف يورو (11,900 دولار)، وذلك بعد أن وجه إهانات للموجودين على مقاعد بدلاء نابولي في ملعب «جوسيبي مياتزا».

وسيغيب ريبيتش عن مواجهة فيورنتينا الأحد المقبل، كما يغيب عن مباراة سامبدوريا، في الوقت الذي يستعد فيه النجم السويدي المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش للعودة من الإصابة.