تين كات مدربا للوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد الوحدة الإماراتي، مع الهولندي هينك تين كات مديرا فنيا للفريق، خلفا لفوك رازوفيتش الذي أقيل عقب الهزيمة 0 - 4 أمام العين السبت الماضي.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتولى فيها كات مسؤولية تدريب الوحدة، حيث سبق له أن تولى تدريبه عام 2018.

وسبق لكات أن تولى منصب المدرب المساعد ببرشلونة الإسباني عام 2003، كما درب أياكس الهولندي وعمل مساعدا في تشيلسي الإنجليزي، وتولى تدريب عدد من الأندية، مثل باناثيناكوس اليوناني والاتحاد السعودي عام 2019 وأم صلال القطري والجزيرة الإماراتي.