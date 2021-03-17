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تين كات مدربا للوحدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد الوحدة الإماراتي، مع الهولندي هينك تين كات مديرا فنيا للفريق، خلفا لفوك رازوفيتش الذي أقيل عقب الهزيمة 0 - 4 أمام العين السبت الماضي.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتولى فيها كات مسؤولية تدريب الوحدة، حيث سبق له أن تولى تدريبه عام 2018.

وسبق لكات أن تولى منصب المدرب المساعد ببرشلونة الإسباني عام 2003، كما درب أياكس الهولندي وعمل مساعدا في الإنجليزي، وتولى تدريب عدد من الأندية، مثل باناثيناكوس اليوناني والاتحاد السعودي عام 2019 وأم صلال القطري والجزيرة الإماراتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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