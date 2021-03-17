تين كات مدربا للوحدة

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وتعد تلك المرة الثانية التي يتولى فيها كات مسؤولية تدريب الوحدة، حيث سبق له أن تولى تدريبه عام 2018.
وسبق لكات أن تولى منصب المدرب المساعد ببرشلونة الإسباني عام 2003، كما درب أياكس الهولندي وعمل مساعدا في تشيلسي الإنجليزي، وتولى تدريب عدد من الأندية، مثل باناثيناكوس اليوناني والاتحاد السعودي عام 2019 وأم صلال القطري والجزيرة الإماراتي.
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