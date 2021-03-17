الخويلدية بطل تمهيدية رفع الأثقال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الخويلدية المركز الأول في بطولة المملكة التمهيدية لرفع الأثقال لدرجة الكبار بنظامها الجديد بعد تقسيم الأندية لثلاث مجموعات في البطولة التي أقيمت في الرياض وجدة والدمام، بمشاركة أكثر من 227 رباعا مثلوا 26 ناديا كأول بطولة تصل لهذا العدد من المشاركين. وأحرز الخويلدية المركز الأول بعد أن حصد 716 نقطة، فيما جاء ثانيا الترجي بـ 700 نقطة، والهدى ثالثا بـ 673 نقطة.



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