قناة روسية تبث البطولات الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس أن شبكة «تي في ستارت» ستكون شريكه الإعلامي الجديد في روسيا وأقاليم رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك أوكرانيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، لبث بطولات الاتحاد الآسيوي خلال الفترة بين عامي 2021 و2024. وتشمل الشراكة بث بطولات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ودوري الأبطال وكأس الاتحاد بداية من موسم 2021.



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