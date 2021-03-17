شكرا لقرائتكم خبر متى يستفيق فرسان مكة من غيبوبتهم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر الوحدة كل ما هو ممكن من تقديم مباراته أمام أبها من الجولة الـ25 لتلعب مبكرا بسبب ارتباط فرسان مكة بالملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، فبجانب خسارته نتيجة المباراة على ملعبه 1/ 4، بقي الفريق في مرحلة الخطر والمصارعة على البقاء بدوري المحترفين بعد أن تلقى الخسارة رقم 13، كما أنه لم يستثمر تقديم المباراة في تصحيح الأوضاع قبل عودة بقية الفرق للدوري الذي يتوقف في الفترة الحالية، إضافة إلى أنه لم يدخل المباراة ضمن إعداده لمباراة الملحق الآسيوي، كما فشل في اغتنام ذلك لرفع روح اللاعبين معنويا. وتجمد رصيد فرسان مكة عند 27 نقطة في المركز الـ14 رغم خوضه مباراة بجانب أبها، أكثر من بقية الفرق الأخرى.

6 نقاط من 7 مباريات

بعد أن تمت إقالة المدير البرتغالي إيفو فييرا والفريق يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم، أوكلت الإدارة المهمة لمساعده الأردني محمود الحديد، إلا أن الأخير لم ينجح إلا في إضافة 6 نقاط فقط، حيث تلقى 5 خسائر متتالية أمام التعاون 0-2، والباطن 0-3، والاتحاد 2-4، والهلال 2-4، واخيرا أمام أبها 1-4، فيما حقق فوزين فقط على حساب الفيصلي 4 -2 والرائد 3-1.

جمعية عمومية طارئة

أكملت الخسارة من أبها الناقص في النادي المكي وفجرت الأوضاع داخله، حيث علت أصوات رؤساء النادي السابقين وأعضاء الشرف، تقدمهم الرئيس الأسبق هشام مرسي، مطالبين بعقد جمعية عمومية طارئه لمناقشة إدارة النادي برئاسة سلطان أزهر لمعرفة برنامج وخطة إنقاذ الفريق من الهبوط.

الآسيوية تثقل كاهل الفرسان

تنتظر الفريق مشاركة آسيوية هي الأولى في مشواره، عندما يخوض مباراة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا أمام فريق القوة الجوية العراقي في السابع من أبريل المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، إلا أن هذه المشاركة قد تثقل كاهل الفريق الذي بات واضحا تشتته وتركيزه الأكبر في المشاركة الآسيوية على حساب وضعه المحلي المتأزم. ويخشى أنصار الفريق أن تأتي الفاتورة مضاعفة، بحيث يخفق محليا وآسيويا.

المواجهات المتبقية للوحدة في الدوري







العين 21 مارس (خارج أرضه)



الاتفاق 17 أبريل (على أرضه)



الفتح 15 مايو (خارج أرضه)



ضمك 20 مايو (على أرضه)



النصر 25 مايو (على أرضه)



الشباب 30 مايو (خارج أرضه)



الوحدة بعد 24 مباراة بالدوري: