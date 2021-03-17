شكرا لقرائتكم خبر قيمة مارتنيز السوقية أكبر من 8 أندية محترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدر موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بأخبار كرة القدم ونجومها، القيمة التسويقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بما يزيد على 335 مليون يورو، يتقاضاها لاعبون يمثلون 40 جنسية.

وبحسب الأرقام فإن القيمة السوقية لفريق الأهلي هي الأعلى بين أندية الدوري (45.77 مليون يورو)، تقترب من القيمة السوقية لخمسة أندية مجتمعة وهي الرائد وضمك والباطن والفتح والقادسية معا، إذ يبلغ مجمل قيمتها السوقية 46.66 مليون يورو.

وجاء ضمك كأقل الفرق قيمة سوقية، حيث بلغت قيمته 8.60 ملايين يورو.

اللافت في التقرير الخاص بالقيمة السوقية للاعبين، أن قيمة لاعب النصر، الأرجنتيني بيتي مارتنيز البالغة 14 مليون يورو، أعلى من القيمة السوقية لأندية بالكامل، بدءا من العين والفيصلي وأبها والرائد والقادسية والفتح والباطن وضمك، حيث لم تصل القيمة السوقية لأي من هذه الأندية، القيمة السوقية لمارتنيز.

ولم يشفع ذلك للأهلي والنصر في احتلال موقعين مميزين في دوري المحترفين حتى الآن، حيث يقبعان في مركزين خارج المراكز الأربعة الأولى، فالأهلي يحتل المركز الخامس بنهاية الجولة الـ23، فيما يحتل النصر المركز السادس.

وبحسب موقع ترانسفير، جاءت 5 أندية سعودية ضمن العشرة الأوائل على مستوى قارة آسيا من حيث الأعلى قيمة سوقية، حيث جاء الأهلي في المركز الثالث آسيويا تلاه النصر في المركز الرابع ثم الهلال خامسا والشباب ثامنا، فيما حل الاتحاد في المركز التاسع آسيويا.

وعلى المستوى المحترفين الأجانب بالدوري السعودي، تلا مارتنيز في المركز الثاني، الوافد الجديد على الأهلي، السنغالي مباي نيانغ بقيمة سوقية بلغت 10 ملايين يورو، ثم لاعب الهلال، البيروفي أندريه كاريلو (8 ملايين و500 ألف يورو) ولاعب الشباب، البرتغالي فابيو مارتنيز الشباب (8 ملايين يورو)، وفي المركز الخامس، لاعب الأهلي، الروماني ألكسندور ميتريتا (7 ملايين يورو).

أما قائمة اللاعبين السعوديين الأعلى قيمة سقوية، فقد تصدرها لاعب الهلال محمد كنو (3 ملايين يورو) متقدما على زميله في الفريق، سالم الدوسري (2.9 ملايين يورو) ثم لاعب النصر عبدالفتاح عسيري (2.8 مليون)، وحارس الأهلي محمد العويس ( 2.5 مليون يورو) واقتسم المركز الخامس الثلاثي محمد البريك وياسر الشهراني (الهلال) وخالد الغنام (النصر) بقيمة مليوني يورو.

القيمة السوقية التقديرية لأندية المحترفين:

مليون يورو







الأهلي 45.77



النصر 44.03



الهلال 43.68



الشباب 31.80 - الاتحاد 30.60



الاتفاق 20.33 - الوحدة 18.13 - التعاون16.28 - العين 13.85



الفيصلي 13.78- أبها 11.10



الرائد 9.88



القادسية 9.53



الفتح 9.40



الباطن 9.25 - ضمك 8.60



أعلى 15 محترفا قيمة سوقية