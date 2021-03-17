شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحيى ذكرى تتويج الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية الأولى فى تاريخه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقع تويتر، على إحياء ذكرى تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية، الأولى فى تاريخه التي توج بها محاربو الصحراء في مثل هذا اليوم عام 1990.

وكتبت الصفحة الرسمية للكاف: "في مثل هذا اليوم عام 1990 قذيفة شريف وجداني تُهدي الجزائر أول ألقاب كأس الأمم الأفريقية، محاربو الصحراء تفوقوا على النسور النيجيرية في هذه المباراة وحصدوا اللقب".

وتشتهر الصفحة الرسمية للكاف بمشاركة متابعيها ببعض الفيديوهات واللقطات الشهيرة من حين لآخر، بالإضافة إلى مشاركة بعض الاستفتاءات التى كان آخرها منذ عدة أيام، حيث طرحت استفتاءً بين أربع مهاجمين من أفضل لاعبي الكرة المصرية فى خط الهجوم ، وطالب "الكاف" متابعي حسابه الاختيار بين المهاجمين الأربعة، وهم حسام حسن وعمرو زكي وعماد متعب ومحمد زيدان للوصول لأفضل مهاجم من بين المهاجمين الأربعة.