مدرب الترجى: سنقاتل على الفوز فى المباريات المقبلة بغض النظر عن موقف الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - عبر معين الشعبانى، المدير الفني لفريق الترجى التونسى، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال الشعبانى، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، إنه يحمد الله على تحقيق الفوز على فريق كبير بحجم الزمالك، مؤكدا أن الفريق التونسى سيقاتل على الفوز فى المباريات المتبقية من دور المجموعات بغض النظر عن موقف الأبيض فى المجموعة.

وتابع: "لم نركز على أن الزمالك سيدخل المباراة من أجل الانتقام الكروى، وخضنا اللقاء بشكل طبيعي لذلك حققنا الفوز، وسنلعب على الانتصار خلال مواجهاتنا المقبلة بغض النظر عن موقف الزمالك، خاصة إن كان صعوده متوقفا على آخر مواجهة لنا أمام مولودية الجزائر".

وأشار المدير الفني لفريق الترجى التونسى إلى أن الموسم الماضى لم يكن لدينا الوقت الكافى لتدعيم الفريق، والسنة الحالية الموقف مختلف ونخوض جميع المباريات سعيا للفوز، ولم ألتفت لتغيير الزمالك مديره الفني، وحضرت للقاهرة وهدفي تحقيق الفوز لضمان التأهل المبكر".

ولا يزال أمل التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قائما بالنسبة لفريق الزمالك، رغم الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

خسارة الزمالك أمام الترجي أزمت موقف الفارس الأبيض، بالمجموعة بعدما أصبح الترتيب كالتالى:

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.