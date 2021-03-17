شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الجانب البدنى والنفسى للاعبى الزمالك "واقع" وهنقاتل للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفرنسي بارتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، إن تراجع الجانب البدنى والنفسى للاعبى الفريق الأبيض وراء الهزيمة أمام الترجى التونسى، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه عند عودته لقيادة الزمالك فى الولاية الثانية تفاجأ بتراجع المستوى البدنى للاعبين، فضلا عن عدم جاهزيتهم النفسية، موضحا أنه يحتاج إلى الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأضاف كارتيرون: "سنقاتل فى المجموعة حتى النهاية، ولو قمنا بالمقارنة بين حالة الفريق في ولايتي الأولى والحالية سنجد اختلافا كبيرا ونحتاج لوقت للعمل ومباريات الدورى خداعة ومستوى الفرق يختلف عن فرق البطولة الأفريقية، لذلك ظهرنا بهذا الوضع في دورى أبطال أفريقيا".

وأشار كارتيرون إلى أن النواحى النفسية والذهنية تجعل اللاعب يقدم أفضل ما لديه، لكن فى الوقت الحالي هناك هبوط حاد في تلك الجوانب، ومستوى الفريق كان جيدا في الدورى لكون المنافسين ضعفاء.

وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف سجله حمدو الهونى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بهذة النتيجة يتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة ويتأهل رسميا عقب وصوله للنقطة الـ 10 في جدول الترتيب، يليه فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، فيما تتأزم حسابات الزمالك بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ليصبح الزمالك في حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المولودية وتونجيث السنغالي، مع انتظار هدية المولودية امام الترجي في المباراة الأخيرة.