شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 16 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات قوية اثنان منها لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، واثنان في الدوري المصري وهو ما نستعرض نتائجه كالتالي:

نجح الأهلى فى تحقيق المراد بفوز غالى وعريض على فيتا كلوب الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الشهداء بكينشاسا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الأهلى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزانى الذى حقق الفوز هو الأخر بثلاثية نظيفة على المريخ السودانى رافعا رصيده إلى 10 نقاط.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى، فشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.

بهذة النتيجة يتصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة ويتأهل رسميا عقب وصوله للنقطة الـ 10 في جدول الترتيب يليه فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، فيما تتأزم حسابات الزمالك بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ليصبح الزمالك فى حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المولودية وتونجيث السنغالي مع انتظار هدية المولودية أمام الترجي في المباراة الأخيرة.

ومحليا، حقق وادى دجلة الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف بعد غياب طويل عن الانتصارات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما انتهت مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، جاء هدف التقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق التونسى فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 11، عقب استغلال خطأ خروج محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الإسماعيلى إلى 11 نقطة محتلا المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما جاء طلائع الجيش بالمركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.