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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 16 – 3 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الثلاثاء 16 – 3 – 2021، على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية والفرق المصرية، وهو ما نحاول رصد أهم ما جاء بشأنهم من أخبار على مدار اليوم.
تعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى، فشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.
انتهت منذ قليل مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
حقق وادى دجلة الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف بعد غياب طويل عن الانتصارات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري .
كلفت إدارة الأهلى، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، لحضور الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة غدا الاربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الأهلي، ووضع خريطة جديدة للدوري؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التي تشكل عبئا على اللاعبين في ظل تلاحم المواسم.
أدى النادى الأهلي مباراة قوية وكشر عن أنيابه وحقق فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
عين الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .
وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من: عاصم السعدنى و أيمن صلاح و مؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .
وضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولى المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.