شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 16 – 3 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الثلاثاء 16 – 3 – 2021، على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية والفرق المصرية، وهو ما نحاول رصد أهم ما جاء بشأنهم من أخبار على مدار اليوم.

تعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى، فشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها. انتهت منذ قليل مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.