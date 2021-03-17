شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16/ 3/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سلبية مسحة لاعبى بيراميدز قبل مواجهة نامونجو التنزاني، وفوز الأهلى على فيتا كلوب، وسقوط الزمالك أمام الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.
تعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى، فشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.
انتهت منذ قليل مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
جاء هدف التقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق التونسى فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 11، عقب استغلال خطأ خروج محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش.
أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز، نتيجة المسحة الخاصة بالبعثة الموجودة في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.
حقق وادى دجلة الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف بعد غياب طويل عن الانتصارات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري .
كلفت إدارة الأهلى، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، لحضور الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة غدا الاربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الأهلي، ووضع خريطة جديدة للدوري؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التي تشكل عبئا على اللاعبين في ظل تلاحم المواسم.
أدى النادى الأهلي مباراة قوية وكشر عن أنيابه وحقق فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، الثلاثاء، بأحد الملاعب الفرعية، استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز، عن السبب وراء استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني ديبجو رولان من تشكيل فريق الكرة إلى تنزانيا، لمواجهة نظيره نادي نامونجو في كأس الكونفدرالية.
عين الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .
وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من: عاصم السعدنى و أيمن صلاح و مؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .
وضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولى المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف مدافع الفريق، شعر بإجهاد في عضلة السمانة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب مساء اليوم الثلاثاء.