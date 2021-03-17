شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16/ 3/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سلبية مسحة لاعبى بيراميدز قبل مواجهة نامونجو التنزاني، وفوز الأهلى على فيتا كلوب، وسقوط الزمالك أمام الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.

تعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى، فشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها. انتهت منذ قليل مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز. جاء هدف التقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق التونسى فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 11، عقب استغلال خطأ خروج محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش.

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز، نتيجة المسحة الخاصة بالبعثة الموجودة في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.