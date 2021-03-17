شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدوري المصري اليوم الثلاثاء مباراتين، حيث حقق وادى دجلة الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف بعد غياب طويل عن الانتصارات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما انتهت مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، جاء هدف التقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق التونسى فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 11، عقب استغلال خطأ خروج محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الإسماعيلى إلى 11 نقطة محتلا المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما جاء طلائع الجيش بالمركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

حسام حسن سموحة 8

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 7

عمر كمال المصري البورسعيدي 7

أحمد سمير طلائع الجيش 7

عمرو جمال طلائع الجيش 6

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

رمضان صبحي بيراميدز 6

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 6

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 6

رامي صبري إنبي 5

شريف عادل محمد دابو سيراميكا 5

أشرف بنشرقي الزمالك 5

مصطفى فتحي سموحة 5

احمد الشيخ غزل المحلة 5

عمر السعيد الجونة 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5