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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 16/ 3 / 2021 العديد من الأحداث التي تخص الفريق الكروي، أبرزها الفوز الغالي والثمين على فيتا كلوب خارج أرضه بثلاثية نظيفة، ومضاعفة المكافآت بعد الأداء القوي ومنح الفريق راحة 5 أيام بعد العودة من الكونغو.

الأهلي يكشر عن أنيابه ويدك شباك فيتا كلوب بثلاثية ويصل للنقطة الـ 7

أدى النادى الأهلي مباراة قوية وكشر عن أنيابه وحقق فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

موسيماني: كنت واثقًا من الفوز على فيتا كلوب.. ونمتلك جيل بطولات

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فيتا كلوب: «قدمنا مباراة جيدة اليوم، ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء.. الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها. وأضاف «كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات». وأكد موسيمانى أنه لا يقول ذلك لأن الاهلى فاز اليوم بثلاثة أهداف خارج ملعبه ، بل قال ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادل فيها بهدفين لمثلهما في القاهرة».

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر بعد اختياره نسرا لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة دورى أبطال أفريقيا . وجاء اختيار ياسر إبراهيم من قبل جمهور الأهلى وظهور اللاعب بشكل جيد خلال سير اللقاء والمساهمة في تحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الافريقية . حقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. الأهلي راحة 5 أيام بعد إسقاط فيتا كلوب بثلاثية منح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من غدا الأربعاء. وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة معسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا. ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من إبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق الأول، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مباراة فيتا كلوب، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة. طبيب الأهلي: أيمن أشرف يعاني من إجهاد .. وشريف ليس مصابا كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف مدافع الفريق، شعر بإجهاد في عضلة السمانة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب مساء اليوم الثلاثاء. وقال أبو عبلة، إن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد في عضلة السمانة. يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كشف محمد شريف لاعب الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد فيتا كلوب اليوم، والتى فاز فيها الاهلى بثلاثية نظيفة ، مؤكدا أن الإصابة عبارة عن آلام في العضلة الخلفية وليست مقلقة. وقال مهاجم الاهلى أنه كان قلقاً من أن تكون الإصابة في الركبة ولكن تأكد أنها بعيدة عن الركبة معربا عن سعادته على المكسب لأن الفريق في حاجة ماسة له، مضيفا أن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل حصد النقاط الثلاث ، لاسيما وأن اللاعبين تعودوا على تلك الأجواء الصعبة في أفريقيا. فيما أكد سامي قمصان مدرب الأهلي أن استبعاد صلاح محسن من قائمة مباراة فيتا كلوب بسبب شكواه من آلام في العضلة الأمامية، وهي نفس الإصابة التي اشتكى منها بعد العودة من كأس العالم للأندية، قبل أن تتجدد إصابة اللاعب ويتم استبعاده من مباراة فيتا كلوب.

غادرت منذ قليل طائرة بعثة الأهلي مطار كينشاسا بالكونغو، بعد انتهاء مباراة الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث استقلت البعثة الحمراء الطائرة الخاصة التى نقلت البعثة الحمراء إلى الكونغو. وتستغرق رحلة الطيران من الكونغو حتى الوصول إلى مطار القاهرة 6 ساعات، حيث من المقرر أن تصل البعثة في الثالثة فجر الأربعاء.