شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تحكيمية جيدة للحكم ندالا فى لقاء الزمالك والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * الترجي التونسي

المسابقة: الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

الملعب: استاد القاهرة

حكم المباراة: جان جاك ندالا

المساعد الأول: أوليفر كابين سفاري

المساعد لثاني: ديك أوكيلو

الحكم الرابع: لويس هاكيزمانا

نتيجة المباراة: هدف مقابل لا شىء لصالح الترجي





ميزان التقييم لطاقم الحكام: القرارات الفنية والسيطرة على المباراة:

في مبارة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة تمكن الحكم الكونغولي ندالا من السيطرة على أحداث وسير المباراة نتيجة الشخصيه التحكيمية والتوقع الصحيح لطرق وأساليب لعب الفريقين، وكان معيار احتسابة للأخطاء معيار واحد علي الفريقين.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازه واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، بالإضافة إلى متابعة اللعب داخل مناطق الجزاء، ونجح في ذلك باستثناء الدقيقة 34 عندما اصطدمت الكرة به ليقوم بعمل الأسقاط لصالح الزمالك طبقا للقانون.

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم من فريق الترجي محمد يعقوبي نتيجة التهور والقرار صحيح، كما أنذر كلا من أحمد زيزو، عبد الله جمعة من الزمالك في الدقائق 92، 93 نتيجة السلوك غير الرياضي والتهور.

تقييم الحكمان المساعدان:

تقييم المساعد الأول: أشار على حالات التسلل في الدقيقة 9، 59، 82 بتقدير صحيح، وفي الدقيقة 27 يشير على تسلل خاطئ على الرغم من سهولة الحالة، تعاون بالقرار في الدقيقة 32 ، 88 بتقدير صحيح.

تقييم المساعد الثاني: تعاون بالقرار في الدقائق 6، 28، 41 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.