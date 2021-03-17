شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجي .. حمدو الهونى يتقدم للفريق التونسي فى الدقيقة 72.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حمدو الهونى لاعب الترجى التونسي هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك فى الدقيقة 72 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمود جنش،خط الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة،خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي،خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أسامة فيصل.

دخل الترجى اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى،خط الدفاع: عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - إلياس الشتي ،خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهوني ،خط الهجوم: ويليام توجي - عبد الباسط خالد.

ويدخل فريق الزمالك، مباراة الترجي اليوم طامحا في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث التى من شأنها أن تُعيد الأمل فى تأهل الفريق من دور المجموعات لدور الثمانية بدورى الأبطال، و يدير المباراة تحكيميا الكونغولى جان جاك ندالا.

الزمالك يحتل المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.