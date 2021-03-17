شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الزمالك بدوري الأبطال بعد خسارة الترجي .. الأمل موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال أمل التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قائما بالنسبة لفريق الزمالك، رغم الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

خسارة الزمالك أمام الترجي أزمت موقف الفارس الأبيض، بالمجموعة بعدما أصبح الترتيب كالتالى:

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.

في حالة تساوي فريقين أو أكثر فى عدد النقاط بعد انتهاء مباريات كافة الجولات بدور المجموعات يتم اللجوء لعدة معايير، الأولى هى ​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوى معه، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرض الخصم في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوى معه.

الزمالك أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بالتعادل في القاهرة وفوز الزمالك في الجزائر، حال حدوث السيناريو المذكور.

وتقام الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أفريقيا مطلع شهر أبريل المقبل، ويلتقى الزمالك مع مولودية الجزائر على ملعب الأخير، بينما يلتقى الترجي مع تونجيث في السنغال.

فيما تقام الجولة السادسة والأخيرة لدوري الأبطال بعد الجولة الخامسة بأسبوع، حيث يلتقى الزمالك مع تونجيث بالقاهرة والترجي مع مولودية الجزائر في تونس.