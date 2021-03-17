شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر لأول مرة فى تاريخه أمام الترجى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق الزمالك للخسارة الأولى في تاريخه أمام الترجي التونسي باستاد القاهرة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعد خسارة اليوم الأولى فى تاريخ الزمالك أمام الترجي بالقاهرة، حيث لم يسبق وفاز بطل تونس على الزمالك نهائيا في مصر، وسبق والتقى الفريقان في 5 مباريات بالقاهرة قبل مباراة اليوم، شهدت فوز الزمالك في 3 مواجهات والتعادل في مباراتين قبل تلقى الأبيض الخسارة الأولى الليلة.

بعد مباراة اليوم وصل عدد مباريات الزمالك ضد الترجي في القاهرة لـ 6 مباريات، سواء بدوري أبطال أفريقيا أو البطولة العربية، حقق الأبيض الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة وحيدة.

المواجهة الأولى: جاءت في ذهاب نهائي أفريقيا أبطال الدوري بمسماها القديم عام 1994 والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المواجهة الثانية: جاءت في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2002 والتي حقق فيها الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد سجله مدحت عبد الهادي.

المواجهة الثالثة: جاءت في دوري أبطال العرب عام 2004 والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثلاثة أهداف دون رد سجلها وائل القباني وجمال حمزة وعبد الحليم علي.

المواجهة الرابعة: جاءت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2005 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للزمالك محمد عبد الواحد، فيما سجل للترجي معين الشعباني المدير الفني الحالي لبطل تونس.

المواجهة الخامسة: جاءت في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا 2020 والتي حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل لبطل مصر محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمود علاء، بينما سجل للترجي عبد الرؤوف بن غيث.

المواجهة السادسة: جاءت في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021 والتي حقق فيها الترجي الفوز بهدف وحيد أحرزه حمدو الهونى.