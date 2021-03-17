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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك ضد الترجى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف سجله حمدو الهونى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
بهذة النتيجة يتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة ويتأهل رسميا عقب وصوله للنقطة الـ 10 في جدول الترتيب، يليه فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، فيما تتأزم حسابات الزمالك بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ليصبح الزمالك في حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المولودية وتونجيث السنغالي، مع انتظار هدية المولودية امام الترجي في المباراة الأخيرة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمود جنش،خط الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة،خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي،خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أسامة فيصل.
دخل الترجى اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى،خط الدفاع: عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - إلياس الشتي ،خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهوني ،خط الهجوم: ويليام توجي - عبد الباسط خالد.