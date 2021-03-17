شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك ضد الترجى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف سجله حمدو الهونى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بهذة النتيجة يتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة ويتأهل رسميا عقب وصوله للنقطة الـ 10 في جدول الترتيب، يليه فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، فيما تتأزم حسابات الزمالك بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ليصبح الزمالك في حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المولودية وتونجيث السنغالي، مع انتظار هدية المولودية امام الترجي في المباراة الأخيرة.