شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجدد تعاقده مع مدافعه الدولى كريم العراقي لثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إجراءات تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي الأوليمبي كريم العراقي لمدة ثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النادي بحضور سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد الخولى نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس عدنان حلبية وحسن عمار وأحمد الشملة وأحمد عوض.

من جهته أبدى اللاعب كريم العراقي سعادته بتجديد تعاقده مع المصري لثلاثة مواسم، مؤكدا أن القلعة الخضراء بجماهيرها العظيمة صاحبة فضل كبير عليه كلاعب من أبناء النادي المصري.

وأكد كريم العراقي فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي جاهزيته التامة للدفاع عن ألوان المصري خلال الفترة المقبلة، التى سيبذل فيها الجميع قصارى جهده لتحقيق طموحات جماهير المصرى.