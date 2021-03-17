شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري الأبطال بعد مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة اليوم، بإقامة مباراتين، الأولى جمعت الزمالك والترجي بالقاهرة، والثانية بين المولودية وتونجيث بالجزائر.

وخسر الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولي ليتأزم موقفه بشكل أكبر فى دوري الأبطال، بينما فاز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالي على أرضه لينفرد بوصافة المجموعة.

بعد مباريات اليوم أصبح ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال كالتالي :

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.

وتقام الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أفريقيا مطلع شهر أبريل المقبل، ويلتقى الزمالك مع مولودية الجزائر على ملعب الأخير بينما يلتقي الترجي مع تونجيث في السنغال.

فيما سيكون موعد الجولة السادسة والأخيرة لدوري الأبطال بعد الجولة الخامسة بأسبوع، حيث يلتقى الزمالك مع تونجيث بالقاهرة والترجي مع مولودية الجزائر في تونس.