شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل طائرة بعثة الأهلي مطار كينشاسا بالكونغو، بعد انتهاء مباراة الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث استقلت البعثة الحمراء الطائرة الخاصة التى نقلت البعثة الحمراء إلى الكونغو.

وتستغرق رحلة الطيران من الكونغو حتى الوصول إلى مطار القاهرة 6 ساعات، حيث من المقرر أن تصل البعثة في الثالثة فجر الأربعاء.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من غدا الأربعاء.

وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري ، لظروف إقامة مسعكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.