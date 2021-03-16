شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يُدون رابع انتصار تونسي على الأراضي المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الزمالك، بملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

الانتصار هو الأول للترجي التونسي على الأراضي المصرية بمنافسات البطولات الإفريقية، ولكنه يحمل الرقم 4 لأندية تونس في مصر إفريقيًّا.

الانتصار الأول لأندية تونس في مصر كان بطله فريق الإفريقي التونسي برباعية نظيفة في شباك المصري ببورسعيد بإياب نصف نهائي أبطال الكؤوس نسخة 1999.

الفوز التونسي الثاني في مصر كان بملعب القاهرة بثلاثية للنجم الساحلي في شباك الأهلي بإياب الدور النهائي لدوري الأبطال نسخة 2007.

فوز ثالث للتوانسة على الأراضي المصرية في مباراة شهدت شغبًا كبيرًا فاز فيها الإفريقي التونسي على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2018 بملعب الإسماعيلية، وتم اعتماد النتيجة بفوز الإفريقي 2/1 رغم عدم إكمال المواجهة.

ويحقق الترجي أول انتصاراته في مصر ورابع انتصار تونسي على حساب فريق مصري بملعبه خلال مواجهة الزمالك الليلة.