شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي و الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا و ترتيب الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا , حيث حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا خارج الديار بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ ليصعد الى المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف متصدر المجموعة نادي سيمبا التنزاني , بينما تعرض الزمالك للهزيمة على ارضه من نادي الترجي ليتجمد رصيده عند نقطتين ويحتل المركز الثالث في المجموعة خلف الترجي 10 نقاط ومولودية الجزائر 8 نقاط ويتعقد موقفه أكثر في المجموعة.

يتبقي لكلا من الأهلي والزمالك مبارتين في مجموعته حيث يتبقى للاهلي مباراة على أرضه أمام فريق سيمبا التنزاني والمباراة الاخرى في السودان أمام المريخ السوداني , أما الزمالك فيتبقى له مباراة على أرضه أيضا أمام تونجيت والمباراة الاخرى خارج الديار أمام مولودية الجزائر

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات الأهلي والزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات)

الموعد مكان المباراة المباراة 2 ابريل 2021 السودان المريخ ضد الأهلي 2 ابريل 2021 الجزائر مولودية الجزائر ضد الزمالك 9 ابريل 2021 مصر الأهلي ضد سيمبا 9 ابريل 2021 مصر الزمالك ضد تونجيت