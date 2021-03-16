شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام الترجي في أول اختبار للمدرب كارتيرون..وفي طريقة للخروج من دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الترجي التونسي فوزا هاما على فريق الزمالك بهدف نظيف في عقر داره باستاد القاهرة الدولي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الترجي التونسي من تسجيل هدف التقدم على فريق الزمالك خلال اللقاء الذي يجمعهما على أرض ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الفريق التونسي حمدي الهوني بعد استلامه تمريرة حمدي النقار عند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني ليسددها أرضية زاحفة تسكن شباك محمود جنش.

الشوط الأول بين الزمالك والترجي اليوم 16/3/2021

وكان الشوط الأولانتهى بين الزمالك والترجى التونسي خلال ال مساء اليوم بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ الزمالك لقاء الترجي منمكشا في وسط ملعبه بعد الهجوم الذي نفذه لاعبو الفريق التونسي خلال 10 دقائق من عمر الشوط الأول للمباراة. وفرض لاعبو الترجي التونسي ضغطا مبكرا على دفاعات ووسط الفريق صاحب الأرض من أجل إيقاف الهجمات البيضاء.

وبات اللعب منحصرا في وسط ملعب الفريقين، بينما حاول الزمالك إرسال الكرات الطولية للخط الأمامي الأبيض بقيادة يوسف أوباما وأسامة فيصل الذي حل مهاجما صريحا في تشكيلة الفريق الأبيض.

وتغير الشكل نسبيا لفريق الأبيض خلال دقائق معدودة وحاول تمرير الكرة من الجانب الأيمن عن طريق أحمد عيد وأحمد سيد زيزو لتنفيذ هجمات بيضاء على دفاعات لاعبي الترجي التونسي، ولكن دون جدوى نظرا للتمركز السليم للاعبي وسط الترجى والخط الخلفي.

وعند الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول جاءت أخطر هجمة من نصيب الترجي بعدما مر حمدو الهوني من الجانب الأيسر، الأيمن للزمالك وتوغل في دفاعات الزمالك ولعب كرة أرضية لمهاجم الترجي ولكن الونش أنقذ هدفا شبه محقق لفريق الضيوف.

الشوط الثاني بين الزمالك والترجي 16/3/2021

ونجح فريق الترجي التونسي من تسجيل هدف التقدم على فريق الزمالك خلال اللقاء الذي يجمعهما على أرض ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وسجل هدف الفريق التونسي حمدي الهوني بعد استلامه تمريرة حمدي النقار عند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني ليسددها أرضية زاحفة تسكن شباك محمود جنش.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الترجي اليوم 16/3/2021

كان باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن تشكيل الفريق الأبيض الذي يخوض اللقاء الحاسم اليوم عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاع: محمود علاء- محمود الونش- عبدالله جمعة- أحمد عيد

الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف أوباما

الهجوم- أشرف بن شرقي - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو

وكان طاقم التحكيم الكونغولي الذي سيدير مباراة الزمالك والترجي التونسي، وصل إلى ستاد القاهرة وينتظر أن يبدأ طاقم التحكيم في اجراء عملية الإحماء والتسخين استعداداً لقيادة المباراة.

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم بقيادة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفاري، والأوعندي ديك اوكيلو فضلًا عن الحكم الرابع لويس هاكيز مانا من دولة رواندا، ومعهم المنسق لطاقم التحكيم عصام شعبان من دولة السودان الشقيق.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي عند التاسعة مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي والتي يسعى الزمالك للفوز بنقاطها الثلاث من أجل ضمان المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الإفريقية.