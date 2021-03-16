شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي: الأهلي رد بالثلاثة على مدرب فيتا كلوب «عاملي فيها ‏عنتر» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغنى الإعلامي أحمد موسى، بالفوز العريض الذي حققه فريق الكرة بالنادي الأهلي على حساب مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وقال موسى خلال تصريحات تليفزيونية:«الأهلي رد بالثلاثة على المدير الفني لفيتا كلوب فلوران إيبينجي، بعد تصريحاته الاستفزازية».

وواصل موسى المعروف بإنتمئاه الشديد للأهلي:«مدرب فيتا كان عاملي فيها عنتر وشايف نفسه أوي وقال هنلعب العصر في الحر وهنكسب وردنا كان قاسي في الملعب».

وأبدى في نهاية تصريحاته استيائه من ملعب فيتا كلوب واصفاً إياه بحقول القرى في الأرياف قائلاً:«ملعب قرية شطورة أفضل من ستاد فيتا».

واقترب الأهلي من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه العريض على فيتا كلوب من قلب كينشاسا.