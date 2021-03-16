شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتأكيد الصدارة أمام «نامونجو» التنزانى فى الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع فريق نامونجو التنزانى، فى الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، على ملعب تنزانيا الوطنى «بنجامين مكابا»، فى إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويدخل الفريق السماوى مباراة نامونجو بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق لأول مرة هذا الموسم الفوز فى 4 مباريات متتالية، فى مختلف المسابقات المحلية والقارية، والتى كان آخرها بفوزه على فريق العبور بأربعة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويسعى نادى بيراميدز تحت قيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، لمواصلة تقديم العروض القوية، وتحقيق الانتصارات على حساب الفريق التنزانى، حتى يحتل صدارة ترتيب المجموعة، وذلك بعدما فاز فى الجولة الأولى أمام نكانا ريد ديفلز الزامبى بثلاثية نظيفة، ليقترب من حجز بطاقة الصعود إلى الدور القادم.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربى صاحب المركز الثانى، ويأتى نامونجو فى ونكانا الزامبى فى المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

وسيفتقد الفريق السماوى فى مباراة اليوم لخدمات كل من عبدالله السعيد والفلسطينى محمود وادى والأوروجوانى دييجو رولان، بسبب الإصابة، والمهدى سليمان وعبدالله بكرى، ولومالا عبده بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع: محمد حمدى، أحمد أيمن منصور، على جبر، أحمد فتحى، خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق، وأمامهما الثلاثى: رمضان صبحى، إسلام عيسى، عمر جابر، خط الهجوم: جون أنطوى.