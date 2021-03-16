شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: ميسى أفضل لاعب فى تاريخ برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، عن سعادته الكبيرة بالفوز بنتيجة (4-1) على هويسكا، فى إطار منافسات الجولة الـ 27 من الليجا.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إنها نتيجة جيدة للغاية، وعلينا مواصلة النمو، والشوط الأول كان جيدا وحافظنا على الضغط فى الثانى». وأضاف: «لقد سجلنا أخيرًا هدفًا من ركلة ركنية، ويعمل الجميع بجد على الكرات الثابتة، وهو هدف رائع من أوسكار مينجويزا». وتابع: «نحاول التسديد من خارج المنطقة، وهذا ما يتدرب عليه اللاعبون فى الحصص التدريبية، وميسى أظهر أنه الأفضل، والهدف الأول كان رائعًا، وهو يستحق أن يكون لاعبًا مهمًا للفريق».

ونوه: «بيدرى يستحق التواجد فى المنتخب الإسبانى، لقد لعب فى مراكز مختلفة ويؤدى بشكل جيد، وهو لاعب رائع».

وعن ميسى، علق: «لا يمكن قول المزيد، والمستوى الذى ظهر به لسنوات عديدة والعديد من المباريات، فهو أهم رجل فى تاريخ برشلونة، ولحسن الحظ أنه مازال معنا». وواصل: «ما الذى تغير فى الفريق؟ المزيد من الفاعلية، ونرتكب أخطاء فردية أقل فى الدفاع، والفريق يتمركز جيدًا فى الملعب، وأعتقد أن طريقة اللعب بثلاثى فى الدفاع تمنحنا القوة».