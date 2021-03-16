شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضغط على أتلتيكو في ليلة ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة إلى مواصلة ضغطه على أتلتيكو مدريد المتصدر عندما تغلب على ضيفه هويسكا 4-1 في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الذي خاض مباراته ال767 بألوان النادي الكتالوني معادلاً الرقم القياسي الذي كان بحوزة زميله السابق تشافي هرنانديز، الهدفين الأول والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 13 و90 بطريقة رائعة، وصنع الهدف الثالث للمدافع أوسكار مينغويسا (53)، فيما سجل الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني بطريقة جميلة أيضاً (35).

وسجل رافايل «رافا» مير الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء.

نتائج رائعة

وتابع النادي الكتالوني نتائجه الرائعة محلياً بتحقيقه الفوز الرابع توالياً والرابع عشر في مبارياته ال17 الأخيرة في الليجا والتي لم يذق فيها طعم الخسارة.

واستفاد برشلونة جيداً من تعثر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه خيتافي سلباً السبت، فشدد الخناق عليه مقلصاً الفارق بينهما إلى أربع نقاط، واستعاد فارق النقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز بصعوبة على ضيفه إلتشي.

وبثنائيته، احتفل القائد ميسي بأفضل طريقة ممكنة بمعادلته الرقم القياسي في عدد المباريات مع النادي الكتالوني بخوضه المباراة 767 في مختلف المسابقات منذ عام 2004 محققاً إنجاز زميله السابق لاعب الوسط تشافي المدرب الحالي لنادي السد القطري.

وخاض تشافي العدد ذاته من المباريات في 17 عاماً مع النادي الكتالوني قبل أن يتركه عام 2015.

ويملك ميسي فرصة تحطيم الرقم القياسي عندما يلتقي فريقه مع ريال سوسييداد الأحد المقبل.

ورفع ميسي غلته التهديفية مع برشلونة إلى 21 هدفاً هذا الموسم و661 هدفاً مع 263 تمريرة حاسمة في مسيرته.

كما بات ميسي اللاعب الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى الذي يسجل 20 هدفاً أو أكثر في 13 موسماً متوالياً.