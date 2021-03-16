شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يكسب العين «رايح جاي» لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

واصل بني ياس مطاردته للمتصدر الجزراوي وحافظ على فارق النقطتين معه، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز على مستضيفه العين 2-1 في ختام الجولة 21 من دوري الخليج العربي.

رفع السماوي رصيده إلى 45 نقطة، فيما تجمد رصيد «الزعيم» عند 34 نقطة في المركز السادس، وبهذه النتيجة يكون بني ياس حقق فوزاً تاريخياً على العين ذهاباً وإياباً «رايح جاي» لأول مرة في الدوري، كما أنه فاز لأول مرة في ملعب العين.

المباراة جاءت رائعة مثيرة ومتكافئة في شوطها الأول، حيث فاجأ «الزعيم» الضيوف بهدف مبكر عن طريق مهاجمه التوغولي لابا كودوجو، إلا أن بني ياس لم يستسلم للأمر وسيطر على منطقة المناورة وقاد بعض الهجمات إلا أن التمركز الجيد والانضباط التكتيكي للاعبي وسط العين حرماه من الوصول إلى مرمى خالد عيسى إلا في الجزء الأخير من الشوط.

وفي الشوط الثاني ارتفع النسق وازداد الايقاع سرعة وازدادت الرغبة في الوصول للشباك من الجانبين بدليل الظهور الكثير للحارسين ووضحت رغبة بني ياس في تحقيق الفوز والمحافظة على المسافة مع المتصدر الجزراوي ونجح في تسجيل هدفين عن طريق سلطان الشامسي وجواو بيدرو.

وانتظر أصحاب الأرض 4 دقائق فقط لإحراز هدف السبق عن طريق مهاجمه لابا كودوجو الذي تخلص من ثلاثة لاعبين بحركة واحدة وأطلق قذيفة فشلت محاولة حارس السماوي فهد الظنحاني في إبعادها لتسكن الشباك كأول أهداف اللقاء.

بعد ذلك استحوذ بني ياس على مجريات اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى خالد عيسى حتى جاءت الدقيقة 32 عندما لاحت فرصة أمام سهيل النوبي وهو في وضع انفراد إلا أن حارس العين كان أسرع وتسلم الكرة منقذاً مرماه من هدف التعادل، ثم تسديدة قوية من لاعب بني ياس خمينيز من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيمن بعد أن اصطدمت بحائط الصد وتحولت إلى ركنية، لينتهي الشوط بتقدم «الزعيم» بهدف وحيد.

ودخل بني ياس الشوط الثاني برغبة كبيرة في إحراز التعادل وكان له ما أراد في الدقيقة 51 عن طريق سلطان الشامسي الذي سدد كرة قوية سكنت في أقصى الزاوية العليا للحارس خالد عيسى معلناً هدفاً للسماوي، وفي الدقيقة 63 أهدر سلطان الشامسي فرصة الهدف الثاني لبني ياس عندما مرر سهيل النوبي كرة عرضية والمرمى خال إلا أن سلطان وضعها في الخارج، ورد عليها لاعب العين خالد البلوشي برأسية رائعة صدها الظنحاني.

وفي الدقيقة 78 أحرز مهاجم بني ياس جواو بيدرو هدف الفوز مستفيداً من الكرة التي تهيأت أمامه وسددها بقوة في الشباك العيناوية وسط فرحة كبرى لنجوم السماوي وجهازهم الفني والإداري.