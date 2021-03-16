شكرا لقرائتكم خبر عن روبليف يتأهل إلى ثمن نهائي دورة دبي للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الروسي أندري روبليف، المصنف ثانياً، إلى ثمن النهائي من دورة دبي الدولية في التنس بفوزه على النمسوي إميل روسوفيوري 6-4 و6-4 في الدور الثاني الثلاثاء، وانضم إلى الأصوات المنتقدة لنظام التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وكان الألماني ألكسندر زفيريف أعرب عن استيائه من آلية التصنيف الحالي، متخذاً من السويسري روجيه فيدرر مثالاً على سوء الترتيب الذي أعلن عنه مؤخراً بعد فترة الجمود جراء تفشي فيروس كورونا.

وعلل زفيريف، السابع عالمياً، ما قاله معتبراً أن ترتيبه أقل من فيدرر على الرغم من أن الأخير غاب لفترة عام عن الملاعب ولعب مباراتين فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وعندما سُئل ما إذا كان يوافق على ما صرح به زفيريف، قال روبليف «لو كان لدينا النظام العادي، سأكون ربما في المرتبة الرابعة عالمياً. ماذا تعتقد أنه الأفضل بالنسبة لي، أن أكون في المرتبة الثامنة أو الرابعة؟».

وتابع «مع النظام المعتمد حالياً، بالنسبة لي، من الأصعب أن تكون الرقم4، لذا هذا هو الجواب».

وضرب الروسي، الفائز بالدورات الأربع الأخيرة التي خاضها على هذا المستوى منذ دورة هامبورج الألمانية في سبتمبر الماضي، موعداً مع الأمريكي تايلور فريتز، المصنف 15، الفائز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المتوج حديثا في الدوحة بنتيجة 4-6 و6-3 و7-6 (7-4).

وفاز الكندي دنيس شابوفالوف، المصنف 12، على الألماني يان - لينارد شتروف 6-1 و6-3، والروسي أسلان كاراتسيف الذي شارك ببطاقة دعوة على البريطاني دان إيفانز 6-4 و4-6 و6-4.

وسيلعب الروسي الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي مع الإيطالي لورنتسو سونيغو الذي تخلص بسهولة من الإسباني زاباتا ميراليس 6-2 و6-2.