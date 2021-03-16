شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يسعى لتتويج إفريقي قريب بلقب المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي السقف عالياً الثلاثاء، معلناً أن أحد منتخبات قارته يجب أن يحرز لقب كأس العالم قريباً.

قال الملياردير البالغ 59 عاماً في مؤتمر صحفي : يجب أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم في المستقبل القريب.

وانتخب موتسيبي يوم الجمعة الماضي بالتزكية بعد انسحاب منافسيه الثلاثة والإبقاء على إيقاف سلفه الملغاشي أحمد أحمد بقضايا فساد وسوء إدارة.

ووعد عملاق التعدين والمناجم في بلاده بترك منصبه بعد ولايته الممتدة أربع سنوات، إذا لم يحصل أي تقدم حقيقي للاتحاد القاري في ظل رئاسته وقال: يجب أن نتوقف عن الإفراط في التشاؤم والسلبية حول كأس العالم. لم تنجح أي قارة من خلال التحسّر على إخفاقاتها.

ولم ينجح أي منتخب إفريقي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، فكان الدور ربع النهائي أبعد مشوار لها عبر الكاميرون (1990)، السنغال (2002) وغانا (2010).

وكان مشوار المنتخبات الإفريقية محبطاً في المونديال الروسي الأخير عام 2018، فودّعت المنتخبات الخمسة من دور المجموعات (مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس).

لكن موتسيبي الذي كان رئيساً لنادي ماميلودي صنداونز لدى إحرازه لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016، بقي متفائلاً لدى حديثه خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرج، للمرة الأولى بعد صعوده إلى المنصب الأعلى في الكرة الإفريقية : أنا واثق من نجاح الكرة الإفريقية، أن تصبح مكتفية ذاتياً والأفضل في العالم.

وعن كأس أمم إفريقيا، قال موتسيبي إنه يريد الإبقاء على إقامتها مرة كل سنتين، برغم مطالبة رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو بإقامتها مرة كل أربع سنوات على غرار كأسي العالم وأوروبا.

شدّ حبال

وتقام المسابقة الأهم لدى المنتخبات في إفريقيا بين شهري يناير وفبراير بسبب درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، ما يخلق حالة من شد الحبال بين المنتخبات الوطنية والأندية الأوروبية الراغبة بالتمسك بلاعبيها منتصف الموسم.

عندما توجت الكاميرون بطلة لنسخة 2017، غاب سبعة لاعبين أساسيين عن مشوارها لخشيتهم الدخول بصراع مع أنديتهم بسبب رحلة طويلة إلى الجابون.

نقل أحمد أحمد نهائيات 2019 إلى يونيو- يوليو في مصر، لكن اللاعبين والمدربين شجبوا اللعب في ظل حرارة ناهزت الأربعين مئوية.

وتعود البطولة المقبلة، المؤجلة إلى 2022 بسبب فيروس كورونا، إلى أول شهرين من السنة، نظراً لتعرّض الكاميرون لأمطار غزيرة منتصف العام.

وقال موتسيبي إن الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا والمسابقة الرديفة كأس الاتحاد (الكونفدرالية) هي منخفضة إلى حد غير مسموح، مردداً شكاوى العديد من مسؤولي الأندية لغياب أية مكاسب مادية جراء المشاركة.

تابع : عندما أحرز صندوانز دوري الأبطال، اضطررت لدفع أموال من جيبي للاعبين لأن الجوائز لم تكن كافية.

وينال بطل المسابقة 2,5 مليوني دولار والبطولة الرديفة 1,25 مليون دولار.

وعما إذا كان يطمح لتولي رئاسة فيفا، ردّ موتسيبي : بالطبع لا. يقوم إنفانتينو بعمل رائع ويجب أن ندعمه.

وساهم إنفانتينو بعقد اتفاق في الرباط قضى بتزكية موتسيبي على حساب السنغالي أوغوستان سنغور، الموريتاني أحمد ولد يحيى والعاجي جاك أنوما، مقابل نيلهم مناصب نائب الرئيس أو المستشار الخاص للرئيس.