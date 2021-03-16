النني: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا عبر التاريخ

الشارقة - اميمة ياسر - اختار محمد الننى، نجم خط وسط فريق أرسنال، النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول كأفضل لاعب أفريقى على مر العصور، وذلك عند سؤاله عن أفضل لاعب أفريقى، عبر قناة الجانرز عبر موقع يوتيوب.

وتحدث محمد الننى لقناة نادى أرسنال عبر يوتيوب عند سؤاله عن أفضل لاعب أفريقى عبر التاريخ، قائلا: "محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى كل العصور"، مفضلا إياه على النجم السابق يايا توريه نجم خط وسط مانشستر سيتي ومنتخب كوت ديفوار".

وأضاف الننى قائلا: "محمد صلاح شخص رائع، وأعتقد أنه أفضل لاعب أفريقى عبر التاريخ لأن ما يقدمه حاليا شيئا خرافيا يجعله لاعب أسطوريا، وهو لقب عادة ما يقال عن اللاعب بعد نهاية مشواره، ولكن أن يطلق على لاعب خلال مسيرته الكروية فهو شىء كبير جدا".

وتابع نجم الجانرز قائلا: "أعتقد أن محمد صلاح سوف يقدم الكثير خلال مسيرته الكروية فى المواسم القادمة".

جدير بالذكر أن النجم المصرى محمد صلاح نجح فى التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا فى عامين متتاليين 2017 و2018، كما جاء ثالثا فى سباق جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2018.

وكان محمد الننى قد سجل هدفا رائعا فى شباك أولمبياكوس اليونانى مساء الخميس الماضى، فى فوز الجانرز بنتيجة 3 - 1، فى ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.