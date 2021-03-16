شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك يضغط على الترجى أملا فى إحراز الهدف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام على استاد القاهرة، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ الزمالك الشوط الثانى من المباراة بتبديل واحد أجراه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض بخروج أسامة فيصل ونزول إمام عاشور، على أن يقوم يوسف أوباما بدور المهاجم الصريح فى الملعب، ومن إحدى الكرات التى قادها أوباما يحصل على ركلة حرة يسددها بن شرقى يحولها حارس مرمى الترجى ركنية بصعوبة.

عاد لاعبو الترجي لتهدئة الملعب مرة أخرى، وامتصاص حماس الزمالك فى الشوط الثاني، ليجبروا الزمالك على طريقة لعب واحدة وهى التمريرات الكثيرة لمحاولة اختراق الدفاع.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا بعدما دخل لاعبو الزمالك المباراة باندفاع هجومى لاحراز هدف مبكر وسيطر لاعبوه على وسط الملعب، فى المقابل امتص لاعبو الترجى حماس الزمالك وبدأ لاعبوه فى تبادل الهجمات مع لاعبى الزمالك، وتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين.

هدأ أداء الفريقين فى الربع ساعة الثانية فى الشوط الأول ، وفرض الترجى أسلوب لعبه على لاعبى الزمالك ، حيث التزم لاعبو الترجى التونسى بدفاع المنطقة والضغط على لاعبى الزمالك بداية من وسط الملعب.

وفى المقابل فشل لاعبو الزمالك فى اختراق التكتل الدفاعى الذى فرضه الترجى التونسى ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة.

لجأ لاعبو الترجى لاضاعة الوقت بالطرق الشرعية من خلال السقوط كثيرا من الحارس وبعض لاعبى الفريق التونسي، مع اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة، فى حين ان لاعبى الزمالك لم يتمكنوا من فك شفرة دفاع الترجى لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما – أسامة فيصل

فيما بدأ فريق الترجى التونسى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى .

خط الدفاع: عبد القادر بدران - محمد على اليعقوبى - حمدى النقاز - إلياس الشتى .

خط الوسط: فوسينى كوليبالى - محمد على بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهونى .

خط الهجوم: ويليام توجى - عبد الباسط خالد.

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجى التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل فى عبور دور المجموعات.



