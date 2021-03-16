شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس مغادرة بعثة الأهلي مطار كينشاسا بعد الفوز على فيتا 3 /0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الأهلى، برئاسة العامرى فاروق، مطار كينشاسا في الكونغو في رحلة العودة الى القاهرة التي سوف تصل في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء عقب تحقيق الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

حقق فريق الأهلي أكثر من رقم قياسي بعد الفوز الغالي والثمين على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث أصبح ‏الأهلي أول فريق مصري يفوز في جمهورية الكونغو في البطولات الأفريقية من مجموع 23 مباراة.

وجاءت نتائج الفرق المصرية في الكونغو كالتالي، فوز مصر 1، فوز الكونغو 16، والتعادل 6.

وجاء ‏أول فوز للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خارج ملعبه منذ الفوز على الترجي في نسخة 2018.

رفع أفشة بهدفه في فيتا كلوب اليوم رصيده إلى 5 أهداف مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليعادل كل من أحمد فتحي وحسام غالي وربيع ياسين.

وحقق ‏الأهلي أكبر انتصار خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ الانتصار على ماجي التنزاني بنفس النتيجة عام 1999.