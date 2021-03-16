شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة المقاولون والاتحاد وإقامتها 5 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بالجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز، لتقام فى السابعة من مساء يوم 5 أبريل باستاد الإسكندرية بدلا من الموعد المقرر لها في الثاني من أبريل.

كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد ووادي دجلة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء 15 أبريل القادم بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، باستاد السويس الجديد بدلا من ملعب غزل المحلة.