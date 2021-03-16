شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة المقاولون والاتحاد وإقامتها 5 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بالجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز، لتقام فى السابعة من مساء يوم 5 أبريل باستاد الإسكندرية بدلا من الموعد المقرر لها في الثاني من أبريل.
كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد ووادي دجلة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء 15 أبريل القادم بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، باستاد السويس الجديد بدلا من ملعب غزل المحلة.
وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، تمسك النادى بعماد النحاس مديراً فنياً للفريق، رغم تراجع النتائج وآخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف فى مسابقة الدورى العام. وقال عادل عبر برنامج "بى أون تايم"، النحاس تقدم باستقالته ورفضناها قبل مباراتين وما زلنا مصرّين على بقائه، وبمجرد أن نشعر أن هناك انفصالا بين اللاعبين وبعضهم وبين اللاعبين والجهاز هنا يمكن أن نتحدث عن تغيير الجهاز الفنى، نواجه سوء حظ وتوفيق ونجلس مع النحاس لتعديل الأوضاع.
وأضاف عضو مجلس المقاولون، ممكن تأتى لحظة تكون مضطرا لتغيير الجهاز الفنى ولكن لم نأت إليها بعد، وعماد النحاس مستمر في قيادة الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.