شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. التعادل يسيطر على مباراة الزمالك والترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على استاد القاهرة، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة.

دخل لاعبو الزمالك المباراة باندفاع هجومي لإحراز هدف مبكر وسيطر لاعبوه على وسط الملعب، في المقابل امتص لاعبو الترجي حماس الزمالك، وبدأ لاعبوه في تبادل الهجمات مع لاعبي الزمالك، وتستمر النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمود جنش.

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أسامة فيصل.

فيما بدأ فريق الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى .

خط الدفاع: عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - إلياس الشتي .

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهوني .

خط الهجوم: ويليام توجي - عبد الباسط خالد.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجي التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل في عبور دور المجموعات.