شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان لتليفزيون الخليج 365: حراسة مرمى المنتخب محجوزة باسم الأهلي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمي الأهلي السابق، أن محمد الشناوي هو حارس مرمي مصر الأول حاليا، ويتألق من فترة لأخرى ويعمل على تطوير نفسه، مؤكداً أن حراسة مرمى المنتخب دائماً ما تكون محجوزة لحراس مرمى الأهلي لأنهم الأفضل.

وأضاف طارق سليمان فى الاستوديو التحليلي بـ تليفزيون الخليج 365 لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي أن مركز حراسة مرمي منتخب مصر دائما ما تكون محجوزة للأهلي بداية من إكرامي الكبير مروراً بثابت البطل ثم أحمد شوبير، ثم عصام الحضري والآن محمد الشناوي، وتكون سيطرة هؤلاء الحراس على مركز حراسة المرمى لسنوات طويلة.

وتابع مدرب حراس مرمي الأهلي السابق أن نادر السيد حارس مرمي الزمالك السابق هو الاستثناء الوحيد وأكثر من حرس عرين منتخب مصر في فترة من الفترات قبل أن يعود الحضري للسيطرة على هذا المركز من عام 2005.

وأكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، أن مقارنة محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي مع عصام الحضري الحارس الدولي السابق مقارنة ظالمة للشناوي، لأن الشناوي لم يلعب عدد المباريات الدولية مثلما فعل الحضري مع المنتخب.

وأضاف سليمان أن أرقام الحضري وأداءه يجعله الحارس التاريخي لمصر في حراسة المرمي، وقدم مستويات رائعة مع المنتخب في العديد من المواسم بدأت ببطولات أفريقيا 2006 و2008 و2010، وتألق في أمم أفريقيا 2017 بالجابون.