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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يتابع مباراة الزمالك والترجى من مدرجات استاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك في مدرجات استاد القاهرة وتحديدًا في مقصورة الصحفيين من أجل متابعة مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، المقامة حاليا ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
عواد يتابع مباراة الزمالك والترجي
عواد يتابع مباراة الزمالك والترجي
عواد يتابع مباراة الزمالك والترجي
وخرج محمد عواد من قائمة الزمالك لمباراة الترجي والتي أعلن عنها الفرنسي باتريس كارتيرون أمس، واعتمد المدرب علي محمود جنش في حراسة المرمى أمام بطل تونس وتواجد محمد أبو جبل علي مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الزمالك الأول مع كارتيرون مكون:
محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى.
محمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد عيد وعبد الله جمعة في الدفاع.
طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في الوسط.
أسامة فيصل في الهجوم.
بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحميد أحداد وحسام أشرف.