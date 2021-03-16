شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يتابع مباراة الزمالك والترجى من مدرجات استاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك في مدرجات استاد القاهرة وتحديدًا في مقصورة الصحفيين من أجل متابعة مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، المقامة حاليا ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.



عواد يتابع مباراة الزمالك والترجي



عواد يتابع مباراة الزمالك والترجي



عواد يتابع مباراة الزمالك والترجي

وخرج محمد عواد من قائمة الزمالك لمباراة الترجي والتي أعلن عنها الفرنسي باتريس كارتيرون أمس، واعتمد المدرب علي محمود جنش في حراسة المرمى أمام بطل تونس وتواجد محمد أبو جبل علي مقاعد البدلاء.