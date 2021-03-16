شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الترجي يفرض طريقة لعبه على الزمالك والتعادل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام على استاد القاهرة، ولا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة المباراة.

دخل لاعبو الزمالك مباراة الترجي باندفاع هجومى لإحراز هدف مبكر وسيطر لاعبوه على وسط الملعب، فى المقابل امتص لاعبو الترجى حماس الزمالك وبدأ لاعبوه فى تبادل الهجمات مع لاعبى الزمالك، وتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين.

هدأ أداء فريقى الزمالك والترجي فى الربع ساعة الثانية فى الشوط الأول، وفرض الترجى أسلوب لعبه على لاعبى الزمالك، حيث التزم لاعبو الترجى التونسى بدفاع المنطقة والضغط على لاعبى الزمالك بداية من وسط الملعب.

وفى المقابل فشل لاعبو الزمالك فى اختراق التكتل الدفاعى الذى فرضه الترجى التونسى ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما – أسامة فيصل.

فيما بدأ فريق الترجى التونسى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى .

خط الدفاع: عبد القادر بدران - محمد على اليعقوبى - حمدى النقاز - إلياس الشتى.

خط الوسط: فوسينى كوليبالى - محمد على بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهونى.

خط الهجوم: ويليام توجى - عبد الباسط خالد.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بمجموعته، برصيد نقطتين فقط خلف الترجى التونسى المتصدر برصيد 7 نقاط ومولودية الجزائر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق تونجيث السنغالى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على "باب سويقة" حتى يعيد الأمل فى عبور دور المجموعات.



