شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فوز الأهلى على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة فى الكونغو، وفوز وادى دجلة على فريق سيراميكا فى الدوري 2 /1.