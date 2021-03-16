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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها فوز الأهلى على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة فى الكونغو، وفوز وادى دجلة على فريق سيراميكا فى الدوري 2 /1.

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حقق وادى دجلة الفوزعلى نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف بعد غياب طويل عن الانتصارات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة .

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كلفت إدارة الأهلى، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، لحضور الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة غدا الاربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الأهلي، ووضع خريطة جديدة للدوري؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التي تشكل عبئا على اللاعبين في ظل تلاحم المواسم.

 

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أدى النادى الأهلي مباراة قوية  وكشر عن أنيابه وحقق فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى ، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، الثلاثاء، بأحد الملاعب الفرعية، استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز، عن السبب وراء استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني ديبجو رولان من تشكيل  فريق الكرة إلى تنزانيا، لمواجهة نظيره نادي نامونجو في كأس الكونفدرالية.

 

عين الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد . 

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من: عاصم السعدنى و أيمن صلاح و مؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى . 

 

وضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولى المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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