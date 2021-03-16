مدرب الإسماعيلي: الهبوط بعيد تماماً ولا نفكر به على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي وجود تفكير لديه أو أي شخص في النادي حول إمكانية هبوط الفريق إلى الدوري الممتاز ب الموسم المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة في الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة عن الانتاج الحربي المتذيل الذي لعب مباراة واحدة أقل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال يوفيتش :"لا يوجد أحد في النادي يُفكر على الإطلاق في الهبوط إلى الدرجة الثانية، نحن نادي كبير وعظيم، ولا شك في ذلك".

وأضاف دراجان قائلاً :"الهبوط أمر بعيد، لدينا كل المقومات من أجل تغيير الأمور، وقدمت إلى هنا لمساعدة مجلس الإدارة على ذلك".

وأنهى مدرب الإسماعيلي :"في أخر خمس مباريات واجهنا سوء حظ غير طبيعي، واليوم أمام طلائع الجيش أهدرنا 4 فرص وسجلنا هدفاً وحيداً، بينما لم يكن لدى الخصم أي محاولات ومع ذلك تعادلنا بهدف لكل فريق".