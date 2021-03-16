الزمالك يسقط أمام الترجي وينتظر "المستحيل" في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- فريد قطب:

خسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، يعزز الترجي تربعه على صدارة المجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليظل في المركز الثالث.

وتعقد موققف الزمالك في المجموعة وأصبحت أمامه فرصة شبه مستحيلة للتأهل، بعد فوز مولودية الجزائر على توينجيت السنغالي ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف الترجي. (طالع المعجزة التي ينتظرها الزمالك)

ملخص المباراة:

جاءت البداية سريعة من الترجي بمحاولة خطيرة في الدقيقة 13 عن طريق حمدي الهوني وراوغ أحمد عيد وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة لكن تدخل حمدي "الونش" أنقذ الزمالك من فرصة هدف للترجي.

ولم يشكل الزمالك أي خطورة على مرمى الترجي في أول 20 دقيقة من المباراة، وسط استحواذ أكبر للفريق التونسي.

ونجح جنش في إنقاذ الزمالك من فرصة هدف للترجي بعدما خرج من مرماه في توقيت مميز وأمسك بتمريرة الهوني قبل أن تصل لمهاجم الترجي في الدقيقة 21.

أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 36 من أحداث المباراة، ركلة ركنية لكن حارس الترجي ابعد الكرة عن مناطق الخطورة.

وسدد أحمد سيد "زيزو" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي أخطر فرص الشوط الأول، انطلق حمدو الهوني بالكرة في الجبهة اليسرى بالدقيقة الـ42 وتوغل داخل المنطقة ليواجه مرمى الزمالك، ثم مرر الكرة أرضية لكنها ارتطمت بقدم الحارس محمود جنش الذي تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ضغط الزمالك في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول، وحصل على 3 ركلات ركنية لكن في النهاية لم يستغل أي منهم بالشكل السليم، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وأبعد فاروق بن مصطفى حارس الترجي تسديدة أشرف بنشرقي الخطيرة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 49 من أحداث المباراة.

انطلق حمدو الهوني في الدقيقة 63 وأرسل كرة عرضية لعبها ويليام مهاجم الترجي بضربة رأس لكنها مرت أعلى عارضة جنش.

وكاد فرجاني ساسي أن يتقدم للزمالك بضربة رأس، لكن حارس الترجي أمسك بالكرة.

وتمكن الترجي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ73 عن طريق حمدو الهوني، حيث انطلق الظهير الأيمن بالكرة ليمررها أرضية إلى النجم الليبي الذي سددها كما جاءت من خارج المنطقة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس جنش.

وفي الدقيقة الـ87، كان الزمالك قريبا من إدراك التعادل بعدما أطلق المغربي أشرف بنشرقي تصويبة قوية من خارج المنطقة، لكن الحارس فاروق بن مصطفى أبعد الكرة بصعوبة إلى ركلة ركنية، قبل أن يسقط لتلقي العلاج.

وفي الدقيقة الـ89، أهدر الزمالك فرصة جديدة لإدراك التعادل، حيث توغل يوسف أوباما داخل المنطقة وسدد الكرة لكنها مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى الترجي.

ظلت النتيجة على حالها بعد احتساب أربع دقائق كوقف محتسب بدل ضائع، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز الترجي على الزمالك 0-1.

تشكيل الزمالك: محمود عبد الرحيم جنش، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، أسامة فيصل.

تشكيل الترجي: فاروق بن مصطفى، حمدي النقاز، محمد علي يعقوبي، عبد القادر بدران، إلياس الشتي، فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، عبد الرؤوف بن غيث، حمدو الهوني، خالد عبد الباسط، ويليام توجي.