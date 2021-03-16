مباشر.. ريال مدريد 1-0 أتالانتا.. سيتي 2-0 مونشنجلادباخ.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم غلي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراتي ريال مدريد وأتالانتا، مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وأتالانتا

ريال مدريد تفوق في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله فيرلاند ميندي، على أرضية ملعب أتالانتا.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، ناتشو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

- سجل كريم بنزيما الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ

حقق السيتي فوزا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، سجلهما برناردو سيلفا وجابرييل جيسوس، على أرضية ميدان الفريق الألماني.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، جواو كانسيلو، رودري، إلكاي جندوجان، كيفين دي بروين، رياض محرز، فيل فودين، برناردو سيلفا.

- سجل كيفين دي بروين الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

- سجل إلكاي جندوجان الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

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